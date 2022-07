Wimbledon, Halep e Rybakina conquistano la semifinale

LONDRA (Regno Unito) - Sarà Simona Halep contro Elena Rybakina la seconda semifinale del tabellone femminile del Torneo di Wimbledon: la tennista rumena numero 18 al mondo ha battuto la statunitense Anisimova in due set ( 6-2, 6-4) in un'ora e cinque minuti di gioco, mentre la kazaka si è imposta in tre set (4-6, 6-2, 6-3) contro l'australiana Tomljanovic in un'ora e cinquantatrè minuti. Le due atlete si affronteranno, per un posto in finale, giovedì alle 14.00, in contemporanea all'altra semifinale che vedrà opposte la tunisina Jabeur e la tedesca Maria.