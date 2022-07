Ranking Wta: Swiatek resta leader, Trevisan migliore azzurra

Niente punti a Wimbledon dopo l'esclusione di russe e bielorusse e classifica Wta con diverse novità. Non in testa dove Iga Swiatek resta solidissima al comando sebbene sull'erba londinese abbia visto interrompersi la sua striscia vincente che durava da 37 match. Alle spalle della polacca c'è Anett Kontaveit seguita da Maria Sakkari e Paula Badosa: Ons Jabeur, finalista a Wimbledon, perde infatti tre posizioni e passa da seconda a quinta. Accusa il colpo Karolina Pliskova, che ci ha rimesso i punti della finale 2021: otto passi indietro per la ceca che crolla al 15° posto. A trarne beneficio, alle spalle di Aryna Sabalenka, sono Danielle Collins, Jessica Pegula, Garbine Muguruza ed Emma Raducanu, che salgono tutte un gradino. Effetto Wimbledon anche sulla classifica delle azzurre: Martina Trevisan passa da 29ª a 26ª ed è la migliore delle italiane, davanti a Camila Giorgi, da 27ª a 28ª. Sale di otto posti Jasmine Paolini (64ª), best ranking per Lucia Bronzetti, che con le sette posizioni guadagnate è ora 66ª. Da segnalare il bel balzo in avanti di Sara Errani (+34), che occupa adesso la piazza numero 127 grazie al successo nel Wta 125K di Contrexeville.