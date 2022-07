Berrettini è tornato! Gasquet ko e quarti di finale nell'Atp Gstaad

GSTAAD (Svizzera) - Ritorna a giocare e conquista subito i quarti di finale dell'Atp 250 di Gstaad, Matteo Berrettini che in due set si sbarazza di Richard Gasquet. Dopo l'amaro forfait di Wimbledon, a causa della positività al Covid, l'azzurro riparte dalla terra rossa svizzera dove mette ko in 6-4, 6-4 il francese numero 64 del ranking. Match senza storia con il tennista romano che si porta a casa il primo set piazzando il break sul 4-4 per poi chiudere subito dopo al servizio; nel secondo la storia è molto simile (il break arriva sul 3-3) e dopo un'ora e mezza di gioco Berrettini può festeggiare l'accesso alla prossima fase del torneo. Ora sulla strada verso la finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez.