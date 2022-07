Calendario Atp 2022: due tornei 250 in Italia in autunno

L'Atp ha reso noto e confermato il calendario dell'ultima parte della stagione. In autunno, due nuovi tornei 250 si disputeranno in Italia: a Firenze dal 10 al 16 ottobre al Palazzo Wanny e a Napoli dal 17 al 23 ottobre al Tennis Club, per cui sarà nuovamente realizzata l'Arena del mare. I tornei che si disputeranno in Toscana e Campania sono entrati a far parte del calendario 2022, come altri quattro eventi, con una licenza annuale perché l'Atp ha confermato la cancellazione dei tornei inizialmente programmati in Asia. Il Rolex Shanghai Masters, il China Open (a Pechino), il Chengdu Open e lo Zhuhai Championships, si legge nel comunicato dell'Atp, non si svolgeranno per le restrizioni ancora in vigore a causa del Covid-19. Per il terzo anno consecutivo, dunque, viene cancellata la serie di tornei in Asia tra settembre e ottobre.