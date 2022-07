Diretta finale Amburgo, Musetti sfida Alcaraz alle 15: dove vederla in tv e in streaming

AMBURGO (GERMANIA) - Alle ore 15, Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nella finale dell'Atp 500 di Amburgo. Per il tennista azzurro si tratta della prima finale in un torneo Atp, mentre lo spagnolo vuole continuare a dimostrare la propria forza. Il 20enne di Carrara è arrivato all'atto conclusivo dopo aver fatto fuori Dusan Lajovic al primo turno (6-7 7-6 6-3), Emil Ruusuvuori agli ottavi (6-4 7-5), Alejandro Davidovich Fokina ai quarti (6-4 6-3) e Cerundolo in semifinale (6-3 7-6). Il 19enne di Murcia, invece, ha eliminato Kuhn al primo turno (3-6 6-1 7-6), Krajinovic agli ottavi (7-6 6-3), Khachanov ai quarti (6-0 6-2) e Molcan in semifinale (7-6 6-1). La finale di Amburgo sarà il primo confronto diretto tra Musetti a Alcaraz nel circuito maggiore.

Dove vedere Musetti-Alcaraz in tv e in streaming

La finale dell'Atp 500 di Amburgo tra Musetti e Alcaraz è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Sky Go e su SuperTenniX (servirà un abbonamento).