Musetti trionfa ad Amburgo: Alcaraz ko, primo successo in Atp per l'azzurro

AMBURGO (Germania) - Lorenzo Musetti trionfa ad Amburgo e conquista il suo primo titolo ATP in carriera: il carrarese classe 2002 si aggiudica l'Hamburg European Open 500 dal montepremi complessivo di 1.911.620 di euro battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero cinque al mondo) in tre set (6-4, 6-7, 6-4). Musetti nel primo set strappa subito il servizio all'avversario, ma nel terzo game Alcaraz si porta avanti 2-1. Il match procede senza break fino al settimo gioco, con l' azzurro che difende il servizio, si porta sul 5-3 e chiude 6-4. Il tennista toscano parte forte anche nel secondo set, ma il 19enne iberico torna prepotentemente in partita rimontando fino al 2-3. Musetti però tiene il servizio fino al 5-4, con una splendida rimonta da 0-40 nell'ottavo game, ma perde la battuta nel decimo impattando sul 5-5 e andando sotto 6-5 nell'undicesimo. Bravo però l'azzurro a trascinare la gara fino al tie-break, dove però spreca quattro match point e consente ad Alcaraz di guadagnarsi il terzo set. Nel momento decisivo, Musetti recupera smalto e concentrazione e, tenendo il servizio fino alla fine, porta a casa match e titolo grazie al break nel decimo game. Per Alcaraz è la prima sconfitta in carriera in una finale ATP, per Musetti arriva invece il successo al primo tentativo.