Gstaad, Berrettini si arrende in finale: Ruud vince in rimonta

GSTAAD (SVIZZERA) - Nulla da fare per Matteo Berrettini, sconfitto in finale sulla terra rossa di Gstaad allo "Swiss Open Gstaad", Atp 250 da 534.555 euro che si è disputato alla Roy Emerson Arena della città elvetica. Il tennista romano si è dovuto arrendere al norvegese Casper Ruud, numero 5 del mondo, autore di una clamorosa rimonta: finisce in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (4-7), 2-6 in due ore e 33 minuti. Per Berrettini si tratta della terza finale consecutiva in questo 2022, l'undicesima in carriera, e la prima in cui è stato sconfitto, con i due trofei vinti quest'anno sull'erba di Stoccarda e del Queen's.