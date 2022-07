Diretta Berrettini-Ruud: primo set all'azzurro per 6-4!

Matteo Berrettini è impegnato sulla terra rossa di Gstaad per la terza finale consecutiva in questo 2022, l'undicesima in carriera. Con l'obiettivo di aggiungere in bacheca un altro trofeo dopo i sette già vinti, compresi i due di quest'anno sull'erba di Stoccarda e del Queen's. Il tennista azzurro, rientrato nel torneo svizzero sulla terra rossa dopo lo stop per Covid a Wimbledon, è in serie positiva da 12 partite e affronterà il norvegese Casper Ruud, n.5 del ranking e primo favorito del seeding, nonché campione in carica. I due si sono già incontrati 4 volte, con bilancio di 2-2.