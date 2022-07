Wta Varsavia, Paolini ai quarti: Burel ko

Continua l’avventura di Jasmine Paolini al "BNP Paribas Poland Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Varsavia, in Polonia. Dopo aver superato nel primo turno con un netto 6-1 6-1 la montenegrina Danka Kovinic, la 26enne di Castelnuovo di Garfagnagna (59ª nel ranking mondiale) si è fatta valere anche agli ottavi di finale imponendosi sulla francese Clara Burel (numero 128 in classifica) con il risultato finale di 6-1 6-7 6-0. Per garantirsi un posto in semifinale l’azzurra dovrà affrontare la vincente del match tra la svizzera Viktorija Golubic e la francese Kristina Mladenovic.