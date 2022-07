Atp Umago, favola Zeppieri: è in semifinale con Sinner e Agamenone

UMAGO (Croazia) - Splendida impresa di Giulio Zeppieri, che vola in semifinale nel Plava Laguna Croatia Open, torneo Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il romano, proveniente dalle qualificazioni, batte anche Zapata Miralles con il punteggio di 7-5, 6-4 e raggiunge gli azzurri Sinner e Agamenone, che si sfideranno per l'ennesimo derby tricolore di questo torneo croato. Ora la sfida contro il golden boy Alcaraz, grande favorito dopo il 6-0, 6-4 rifilato all'argentino Bagnis.