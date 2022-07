Atp Umago, vince anche Sinner: tre italiani in semifinale

UMAGO (Croazia) - Si tinge sempre più di azzurro il Plava Laguna Croatia Open , torneo Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia: dopo Agamenone , anche Sinner conquista l'accesso alla semifinale, dove sfiderà proprio l'italo-argentino. Il tennista altoatesino batte lo spagnolo Carballes Baena, numero 86 del ranking mondiale, 6-4, 7-6 in un'ora e 23 minuti. Equilibrato il primo set, dove Sinner piazza il break nel settimo game e non perde mai il turno di battuta, mentre nel secondo è battaglia fino al tie-break decisivo e il successo finale di Sinner, che se la vedrà con Agamenone per un parco semifinali tutto tricolore: sarà infatti Zeppieri a sfidare con Alcaraz , che ha asfaltato Bagnis.

Prima semifinale stagionale per Sinner

E' un risultato che non andrebbe sottovalutato quello ottenuto da Sinner, alla sua prima semifinale in stagione dopo i quarti di finale raggiunti a Melbourne, Dubai, Miami, Montecarlo, Roma e Wimbledon.

E' un venerdì italiano: quattro semifinalisti

E' un grande venerdì per il tennis italiano, che si rilancia a livello internazionale con quattro semifinalisti in due tornei. L'ATP di Umag, in Croazia, è un campionato nazionale, non fosse per Alcaraz, che sfiderà Zeppieri. Sinner e Agamenone si giocheranno l'altro posto in finale. Come la Paolini, che avrà una grande occasione a Varsavia contro la Garcia, che ha eliminato a sorpresa la numero 1 WTA e beniamina di casa Swiatek.

