Atlanta, Isner eliminato: in semifinale ci va Brooksby

ATLANTA (USA) - Definite le semifinali del BB&T Atlanta Open, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti. Nelle parte alta Alex de Minaur, numero 3 del seeding e 30 del ranking Atp, nonostante sia andato sotto perdendo il primo set per 4-6 contro il francese Adrian Mannarino, è riuscito a risalire la china e chiudere la contesa con uno schiacciante 6-3 6-0. L'australiano si troverà il bielorusso Ilya Ivashka, numero 53 mondiale, che dopo aver eliminato il numero uno del tabellone Steve Johnson si è sbarazzato anche dell'altro statunitense Tommy Paul, quinta testa di serie, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1.