Zeppieri: "Umago? Settimana intensa ed emozionante"

"È stata una settimana intensa e piena di emozioni. Ogni giorno una battaglia diversa da cui sarei potuto uscire sconfitto: ho superato turni molto duri e sono davvero contento del livello di tennis che ho espresso dall'inizio alla fine della mia avventura". Così il tennista romano Giulio Zeppieri, reduce dalla semifinale raggiunta al torneo di Umago. "Ho tenuto sempre alta l'attenzione giocando tutti i punti con l'atteggiamento giusto e con una grande forza mentale. Questo risultato è il frutto del lavoro e dell'impegno degli ultimi mesi in allenamento: sono molto soddisfatto. La partita contro Alcaraz? Difficilissima e combattutissima: è stato bello far vedere a tutto il mondo che posso giocare a tennis a livello così alto. Ora dobbiamo assolutamente continuare a lavorare per rivivere presto emozioni così forti", ha aggiunto Zeppieri, battuto in semifinale in Croazia dallo spagnolo, poi sconfitto in finale da Sinner.