Atp Los Cabos, Medvedev e Auger-Aliassime in semifinale

Daniil Medvedev contro Miomir Kecmanovic, Felix Auger-Aliassime contro Cameron Norrie: queste le semifinali dell'"Abierto de Tenis Mifel", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 822.110 dollari che si disputa sui campi in cemento di Los Cabos, in Messico. Il russo, numero uno del mondo e del tabellone, ha liquidato con un doppio 6-2 Ricardas Berankis e dà appuntamento per un posto in finale a Kecmanovic, quarta testa di serie, vittorioso su Brandon Nakashima (n.6) per 6-2 6-4. Nella parte bassa del tabellone, Auger-Aliassime, secondo favorito del seeding, supera Steve Johnson per 6-4 7-6(3) e se la vedrà ora con Norrie, testa di serie numero 3, reduce dal successo per 6-3 7-6(4) su Radu Albot.