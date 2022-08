Torneo Washington, sorpresa Nishioka: batte Rublev e vola in finale

WASHINGTON (USA) - Risultato a sorpresa nelle semifinali del 'Citi Open', torneo Atp 500 con un montepremi pari 2.108.110 dollari in scena sui campi in sintetico di Washington. Yoshihito Nishioka, numero 96 Atp, ha battuto 6-3 6-4 Andrey Rublev, primo favorito del torneo e numero 8 Atp. In finale il giapponese, che negli States ha battuto anche De Minaur, Khachanov ed Evans, se la vedrà contro l'australiano Nick Kyrgios, numero 63 Atp e recente finalista a Wimbledon, che ha sconfitto per 7-6(4) 6-3 lo svedese Mikael Ymer, numero 115 mondiale.