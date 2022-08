Trionfo Medvedev a Los Cabos: Norrie ko in due set

LOS CABOS (MESSICO) - Daniil Medvedev show in Messico . Sui campi di cemento di Los Cabos , il tennista russo, numero uno del ranking Atp, vince il torneo " Abierto de Tenis Mifel ", competizione 250 con un montepremi pari a 822.110 dollari battendo in finale 7-5 6-0 Cameron Norrie , numero 12 Atp e testa di serie numero 3. Per il russo si tratta del 14° titolo Atp in carriera.

Medvedev, numero uno fino agli Us Open

Oltre alla vittoria del primo titolo del 2022, Daniil Medvedev sarà ancora il numero uno del mondo fino allo Us Open. Al russo bastava infatti una vittoria in semifinale a Los Cabos contro Miomir Kecmanovic. Non solo Medvedev ha superato il 22enne serbo ma ha anche vinto il torneo messicano: il russo resterà così in vetta alla classifica fino alla fine del Grande Slam statunitense, in programma dal 29 agosto all'11 settembre, e si presenterà a New York da campione in carica.