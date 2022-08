Wta Toronto, Pliskova vince al debutto: Krejcikova ko in due set

TORONTO (CANADA) - Ottimo esordio per Karolina Pliskova al "National Bank Open", torneo Wta 1000 con un montepremi pari a 2.697.250 dollari in scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada. La 30enne tennista della Repubblica Ceca, numero 14 del mondo e del seeding, supera al primo turno la connazionale Barbora Krejcikova, numero 19 del ranking internazionale, in un derby tutto ceco con il punteggio di 6-3 6-4.