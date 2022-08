TORONTO (CANADA) - Il secondo turno del Wta di Toronto è fatale per Serena Williams, eliminata dal torneo canadese da Belinda Bencic (6-2, 6-4), svizzera numero 12 del ranking. Ora la 41enne americana, che ha preannunciato il ritiro dal tennis e che lunedì ha vinto la sua prima partita dell'anno sei settimane dopo il suo mancato ritorno a Wimbledon, è attesa agli Us Open a Cincinnati di fine agosto, vinti in carriera già 6 volte.