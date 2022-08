Cincinnati, Sinner al terzo turno, Fognini ko con Rublev

CINCINNATI (Stati Uniti) - Finisce dopo un'ora e 14 minuti la partita di Sinner, che va avanti Masters 1000 di Cincinnati per il forfait del serbo serbo Miomir Kecmanovic. La partita era con Sinner in vantaggio di un set (7-5) e avanti nel secondo per 3-1, quando il serbo è stato costretto a ritirarsi. Affronterà nel prossimo turno il canadese Auger-Aliassime. Si ferma invece l'altro italiano Fabio Fognini, che nel secondo turno si arrende ad Andrey Rublev in tre set (6-7, 7-6, 6-2). Il ligure aveva dato l'impressione di poter accarezzare l'impresa, vincendo il primo set al tie break e giocandosela anche nel secondo fino al 6-6. Poi il russo ha preso il largo vincendo il secondo al tie break e soprattutto strappando il servizio all'italiano sul 2-2 nel terzo set.