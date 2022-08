Qualificazioni Us Open: bene Bonadio, Travaglia e Brancaccio

Sei vittorie e tre sconfitte: questo il bilancio dei tennisti italiani nella prima giornata del tabellone maschile di qualificazione alla 142ª edizione degli US Open , quarto torneo dello Slam scattato sui campi in cemento dell' USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows , New York , quest'anno dotato di un montepremi record da 60.000.000 di dollari. Dopo Agamenone , Marcora e Passaro , passano il primo ostacolo anche Riccardo Bonadio , Raul Brancaccio e Stefano Travaglia . Il 29enne friulano, numero 189 nel ranking mondiale, sconfigge in tre set il ceco Jonas Forejtek con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 il punteggio. Al secondo turno Bonadio troverà il croato Borna Gojo (numero 179 ATP).

Bella vittoria per Raul Brancaccio, numero 207 in classifica, contro il tedesco Dominik Koepfer (numero 159 nel ranking ATP): 7-6(4) 6-4 lo score conclusivo. Il 25enne di Torre del Greco al secondo turno affronterà il tedesco Mats Moraing, numero 149 al mondo. Passa il primo turno anche Travaglia, numero 190 ATP, grazie al successo contro il belga Michael Geerts (233) per 6-3 6-4. Al secondo turno troverà il cinese Yibing Wu, posizionato al numero 178, per una sfida inedita. Dopo Zeppieri e Pellegrino, esce invece al debutto anche il 19enne Luca Nardi, numero 173 nel ranking mondiale, battuto in rimonta dal bulgaro Dimitar Kuzmanov (numero 162 ATP) per 4-6 7-6(5) 6-4.