Qualificazioni Us Open, avanzano Cobolli, Maestrelli e Arnaldi

NEW YORK (Stati Uniti) - Dopo Agamenone, Marcora, Passaro, Bonadio, Brancaccio e Travaglia , sono altri tre gli italiani che si qualificano al secondo turno di qualificazione degli Us Open , quarto torneo dello Slam stagionale, giunto alla sua 142ª edizione e in corso di svolgimento sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York, quest'anno dotato di un montepremi record da 60 milioni di euro: si tratta di Flavio Cobolli, Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi . Il 20enne romano, n°139 della classifica mondiale, ha sconfitto il talentoso russo Roman Safiullin (n°101 ATP) con il punteggio di 6-4, 6-4 in poco meno di un'ora e mezza di partita: se la vedrà con la wild card statunitense Bruno Kuzuhara. Il 19enne pisano, n°202, ha battuto al suo esordio sul cemento newyorkese il francese Manuel Guinard (n°153) con il punteggio di 7-5, 6-4, dopo un'ora e 46 minuti di gioco e sfiderà il tedesco Masur. Infine, il 21enne sanremese, n°188, ha avuto la meglio sul britannico Ryan Peniston, n°130, con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-2 dopo due ore e 2 minuti.

Us Open, fuori Mager, Moroni, Vavassori, Arnaboldi e la Errani

Si ferma invece all'esordio il ligure Gianluca Mager, n°165 ATP, battuto per 7-6(5), 6-3 in un'ora e 35 minuti dal veterano spagnolo Fernando Verdasco, sceso al n°124 nel ranking ma con un passato da n°7 al mondo e particolarmente a suo agio sul veloce di New York, dove ha raggiunto per due volte i quarti di finale in carriera. Niente da fare anche per Gian Marco Moroni (n°240), fermato dall'argentino Andrea Collarini (n°211) per 7-6(4), 6-4, Andrea Vavassori (n.182), che si è arreso al francese Constant Lestienne (n°75) per 6-3, 6-1 in 63 minuti di gioco, e Andrea Arnaboldi (n°197), battuto dalla wild card statunitense Govind Nanda (n°372) per 4-6, 7-5, 6-3 dopo una battaglia di due ore e 40 minuti. Fuori, tra le donne, anche Sara Errani (n°117 Wta), sconfitta 6-4, 3-6, 6-2 dalla rumena Gabriela Lee, n°137 al mondo.