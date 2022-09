Coppa Davis, Djokovic out dai gironi per "motivi personali"

Novak Djokovic non prenderà parte ai gironi di Coppa Davis in programma dal 13 al 18 settembre a Valencia. Slitta dunque il rientro in campo dopo l'ultimo match giocato dal serbo, ovvero la vittoria a Wimbledon in finale contro Kyrgios. A rendere nota la decisione di Djokovic è il capitano della Serbia, Victor Troicki: "Non giocherà per motivi personali. È stato presente per la nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può. Se arriviamo a Malaga, si unirà a noi”. Il riferimento a Malaga è ovviamente alle fasi finali della competizione, che si svolgeranno a fine novembre. La Serbia giocherà dunque senza il suo miglior giocatore nel gruppo B, contro Spagna (che dovrà rinunciare a Nadal), Corea e Canada. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, le sfide in programma nel girone si giocheranno a Bologna contro Croazia, Argentina e Svezia.