Ranking Atp: Nadal, Alcaraz e Ruud in corsa per il primo posto

Da lunedì 12 settembre in vetta al ranking ATP ci sarà un nuovo numero 1 del Mondo. Con la sconfitta negli ottavi di finale agli Us Open contro Nick Kyrgios, infatti, il russo Danill Medvedev perderà la testa della classifica. Tre i pretendenti rimasti, in virtù dei punti che riusciranno a conquistare nelle ultime giornate di questi Us Open: sono Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Tutti e tre sono ancora in corsa nel torneo newyorkese. Lo spagnolo Nadal affronterà negli ottavi del torneo l'americano Frances Tiafoe, mentre il connazionale Alcaraz se la vedrà con il croato Marin Cilic nella notte italiana. Già qualificato per i quarti, infine, il norvegese Ruud che sarà l'avversario dell'azzurro Matteo Berrettini.