Ranking WTA: Swiatek leader incontrastata, Trevisan prima fra le azzurre

Tante novità nel ranking femminile dopo l'ultimo aggiornamento della WTA pubblicato alla conclusione degli US Open. Nella top 10 rimane leader incontrastata la polacca Iga Swiatek, regina di New York (terzo Slam in carriera). Ha più del doppio dei punti della diretta inseguitrice, la tunisina Ons Jabeur che, grazie alla finale agli US Open, si riprende la seconda piazza mondiale ed è ora seguita dall'estone Anett Kontaveit. Due le "new-entry": la statunitense Coco Gauff, che grazie ai quarti a New York, fa il suo ingresso per la prima volta in carriera in top ten, posizionandosi al numero otto, e la francese Caroline Garcia, semifinalista, che agguanta la decima poltrona.