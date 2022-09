Wta Budapest, Paolini e Cocciaretto out all'esordio

Esordio amaro per Jasmine Paolini nel "Budapest Open 125", torneo WTA 125k dotato di 115.000 dollari di montepremi che si sta disputando sui campi in terra battuta della capitale ungherese. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.75 WTA e terza favorita del seeding, reduce dai quarti nel Wta di Portoroz (dove la scorsa settimana non è riuscita a confermare il titolo conquistato nel 2021), è stata battuta in rimonta per 4-6 6-0 6-2, dopo oltre due ore di lotta, dalla bulgara Viktoriya Tomova, n.109 del ranking. Anche Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno. La 21enne tennista di Fermo, n.96 WTA, non particolarmente fortunata nel sorteggio, si è arresa all'esordio con la "padrona di casa" Anna Bondar, n.52 WTA e seconda testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-2 6-2.