Sonego trionfa nell'Atp di Metz: Bublik ko in due set

METZ (Francia) - Lorenzo Sonego trionfa nell'Atp Metz 250 superando in finale per due set Aleksandr Bublik. Prima finale del 2022 per il tennista torinese e primo titolo che si aggiunge agli altri due Atp già vinti in carriera. Finale in bilico solo nel primo quarto con il talento del kazako che mette in difficoltà l'azzurro. Servirà il tie-break, chiuso sul 7-3, a spezzare l'equilibrio e a far perdere la testa all'avevrsario che spiana la strada a Sonego nella corsa verso il titolo. 6-2 al secondo dopo un'ora e 29 minutio di gioco, può così partire la festa di Lorenzo Sonego: "Ho migliorato il mio tennis ogni giorno, sono molto felice. Ho amato l'atmosfera qui a Metz, è difficile contro un grande talento come Bublilk. Momento emozionante per me, ho vissuto un anno duro, voglio godermi questo momento".