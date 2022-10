Atp Finals, 4 posti da assegnare: Sinner lontano dalla qualificazione

ROMA - Restano solo 4 posti da assegnare alle Nitto Atp Finals , in programma tra poco meno di un mese e mezzo. Per determinare il quadro degli otto partecipanti i due ATP 500 di Nur-Sultan e Tokyo di questa settimana potrebbero essere decisivi. Già sicuri della qualificazione gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, il norvegese Casper Ruud e il greco Stefanos Tsitsipas mentre per le ultime 4 partecipazioni se la giocano Daniil Medvedev (quinto) e Andrey Rublev (sesto), il canadese Auger-Aliassime (settimo) che ha solo 225 punti di vantaggio sul polacco Hubert Hurkacz (nono): tutti e quattro saranno in campo all'Astana Open. Da valutare le condizioni di Alexander Zverev, ottavo. Particolare la situazione di Novak Djokovic , quindicesimo e fresco di terzo titolo stagionale a Tel Aviv.

Atp Finals, gli italiani

Sempre più difficile la qualificazione per Jannik Sinner, numero 12 della Race. Matteo Berrettini invece è teoricamente ancora in corsa ma non giocherà nemmeno questa settimana. Buone sperance per Simone Bolelli e Fabio Fognini: ci sono ancora cinque posti ancora da assegnare alle Finals per il doppio. L'ATP 500 a Nur-Sultan offre una chance importante lla coppia azzurra, che è attualmente decima.