Atp Napoli, Sonego si sente a casa: "Allenarsi guardando il mare è incredibile"

NAPOLI - Si emoziona Lorenzo Sonego nel presentare il suo esordio all' Atp di Napoli , che lo vedrà protagonista da domani contro l'argentino Baez nella terra che fu di suo nonno. "Purtroppo non l'ho mai conosciuto" lo sbiadito ricordo del 27enne torinese, che sente scorrere nelle vene il sangue delle sue origini partenopee: "Sono davvero emozionato, il circolo è stupendo. Vedere il mare mentre ti alleni è qualcosa di meraviglioso. Il campo è perfetto e devo dire che è davvero una location incredibilte. Non vedo l'ora di scendere in campo".

Chiudere bene la stagione, con un occhio alla Davis

Sonego, numero 50 del Ranking, solo un paio di settimane fa, ha trionfato a Metz, conquistando il suo terzo trofeo ATP e ritrovando sorriso e fiducia dopo una stagione fino a quel momento non all'altezza della precedente: "A Metz si sono visti i risultati e quei miglioramenti per i quali stavo lavorando dall'inizio della stagione. So che devo colmare alcune lacune e soprattutto so che devo trovare la continuità giusta. Ma sono sicuro che il prossimo anno sarà migliore. La Davis? Sono a disposizione del capitano, anche se in questa stagione i risultati non hanno dimostrato quanto mi stessi impegnando".