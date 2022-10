Atp Napoli, Fognini e Bolelli subito eliminati nel doppio

NAPOLI - Deludono all'esordio Simone Bolelli e Fabio Fognini , subito eliminati nel torneo di doppio del nuovo ATP 250 di Napoli dalla coppia francese formata da Adrian Mannarino e Fabrice Martin , che si impongono in due set con il punteggio di 6-1, 6-4. Una sconfitta inattesa per i "Chicchi", secondi favoriti del tabellone .

Finals di Torino ancora possibili

La precoce eliminazione, al di là del rammarico, non produrrà fortunatamente danni significativi in ottica qualificazione per le Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 13 al 20 novembre e che dovrebbero comunque vedere tra i protagonisti la coppia azzurra, attualmente nona in graduatoria, con 290 punti di vantaggio su Puetz e Venus, che occupano l'ultimo posto disponibile e che questa settimana non risultano iscritti a nessun torneo.