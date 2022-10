Atp Napoli, Fognini saluta: ai quarti va Carreno Busta

NAPOLI - Fabio Fognini saluta l'Atp 250 di Napoli ( torneo dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo). Dopo aver f esteggiato con un tuffo in mare la vittoria ottenuta sul francese Hugo Grenier , al 35enne ligure (n.64 del ranking) non è infatti riuscita l'impresa agli ottavi contro Pablo Carreno Busta .

Atp Napoli, la diretta delle partite

Ora Kecmanovic per lo spagnolo

Lo spagnolo, numero 15 Atp e primo favorito del seeding, ha battuto nettamente l'azzurro in due set (6-1, 6-1) nel match che era stato sospeso ieri sera dopo appena nove minuti a causa della troppa umidità (che rendeva scivoloso il campo) con il 31enne di Gijon che era in vantaggio 3-0 con doppio break. Il copione non è cambiato oggi, con Carreno Busta che ha chiuso la pratica e staccato il pass per i quarti di finale in cui sfiderà il 23enne serbo Miomir Kecmanovic (n.30 del ranking e quinta testa di serie del torneo).