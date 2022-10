Atp Napoli, Musetti show: domina Galan e va in semifinale

NAPOLI - Dopo Matteo Berrettini anche Lorenzo Musetti approda alle semifinali del nuovo Atp 250 di Napoli (dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo e del Campo D'Avalos). Dopo aver battuto il serbo Laslo Djere all'esordio il 20enne di Carrara (n.24 del ranking e quarta testa di serie) ha infatti concesso il bis nei quarti contro Daniel Elahi Galan (n.72 Atp), dominato in un match praticamente mai in discussione .

Atp Napoli, i risultati e la diretta delle partite

Vittoria in scioltezza

L'azzurro parte forte, con un break nel secondo game che gli consente di volare subito sul 3-0 e di gestire poi il vantaggio fino al 6-3 (buona la quinta palla set dopo le prime quattro salvate dal 26enne colombiano, due delle quali sul 5-2). Il copione non cambia nel secondo parziale, che si apre con l'immediato break di Musetti bravo poi a tenere il servizio e a strapparlo nuovamente all'avversario per portarsi presto sul 4-0. È il colpo del definitivo ko per Galan, che cede ancora il servizio e si arrende: il set si chiude così sul 6-0 per il toscano ora se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.15 Atp e prima testa di serie del torneo) e il serbo Miomir Kecmanovic (n.30 del ranking mondiale).