Next Gen Atp Finals: Passaro raggiunge Musetti a Milano

MILANO - Francesco Passaro si qualifica alle Next Gen Atp Finals che si disputeranno all'Allianz Cloud di Milano tra l'8 e il 12 novembre. Il 21enne perugino, che non gioca questa settimana, ha iniziato la stagione fuori dai primi 600 nei Pepperstone Atp Rankings ma ha raggiunto nel 2022 un best ranking di numero 122 grazie anche al primo successo in un Challenger a Trieste e ad altre tre finali in questo circuito: a Sanremo, Forlì e Milano. Passaro raggiunge l'altro azzurro qualificato, Lorenzo Musetti: per la prima volta nella storia l'Italia potrà contare su ben due giocatori che daranno battaglia a Holger Rune, Jack Draper, Brandon Nakashima, Jiri Lehecka e Chun-Hsin Tseng, già qualificati per il torneo.