Kyrgios spettacolare a basket: infila bombe da tre a ripetizione

Con la racchetta se la cava piuttosto bene, non a caso è il numero 20 al mondo, ma anche con la palla da basket fa la sua figura. Dal tennis alla pallacanestro, Nick Kyrgios sa dare spettacolo su più campi da gioco, che sia con la pallina gialla o con la palla a spicchi. In un video che gira sui social si vede il tennista australiano giocare una partita di basket amatoriale e infilare triple a ripetizione, dando spettacolo e prendendosi la scena. È implacabile, un cecchino, sa colpire dalla distanza come un vero giocatore di basket. La personalità non gli manca di certo, ma questo lo sapevamo già.