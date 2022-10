Ranking Wta: Trevisan leader azzurra, salgono Paolini e Cocciaretto

Alla vigilia delle Wta Finals la Top Ten resta invariata con Iga Swiatek sempre saldamente al comando. La polacca occupa la prima posizione con poco meno di 6000 punti di vantaggio su Ons Jabeur mentre si conferma al terzo posto Jessica Pegula davanti alla connazionale Coco Gauff. Quinta Maria Sakkari davanti a Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova, chiude la Top Ten Simona Halep, attualmente sospesa per doping dopo la positività (contestata dalla rumena) agli ultimi Us Open. Martina Trevisan scivola indietro di un posto ed è 27ª ma rimane comunque la migliore delle italiane. Risale Lucia Bronzetti (da 61ª a 60ª), bel balzo in avanti (15 posizioni per entrambe) di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto: la prima ha conquistato il titolo dell'ITF femminile da 100mila dollari di montepremi sul cemento di Les Franqueses del Valles, in Spagna, ed è ora 63ª; nuovo best ranking (64ª) per la giovane marchigiana che si è aggiudicata il Wta 125k disputato nella città messicana di Tampico. Quinta italiana in Top 100 Camila Giorgi, stabile al 69° posto.