Djokovic e la misteriosa pozione: lo strano filmato che gira sui social

"È una pozione magica". Cosi Nole Djokovic rispondeva la scorsa estate ai giornalisti che gli chiedevano cosa aspirasse via bocca dalla sua borraccia nei match di Wimbledon . Ma di cosa si tratta? Un interrogativo che è tornato prepotentemente attuale sui social dopo il recente torneo di Parigi-Bercy , che ha visto il campione serbo perdere solo in finale contro il danese Holger Rune .

Fare circospetto

È divenuto infatti virale un video girato da uno spettatore durante la semifinale poi vinta dall'ex numero uno del mondo contro il greco Stefanos Tsitsipas. Nel filmato si vede Ulises Badio, il fisioterapista di Djokovic, piegarsi per riversare gli ingredienti di una pozione in una borraccia gialla, mantenuta al riparo dalla vista e riempita poi con l'acqua di una bottigietta presa da uno zaino. Operazioni che altri due membri dello staff di Nole hanno cercato di nascondere con il proprio corpo una volta resisi conto che qualcuno stava riprendendo la scena. Conclusa la preparazione poi il fisioterapista ha allungato la borraccia a una raccattapalle per portarla a Djokovic, che non ha commentato l'accaduto.