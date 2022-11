Rune, trionfo a Parigi-Bercy! Djokovic ko in tre set

Holger Rune trionfa nel "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi da 5.415.410 euro) sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il giovane danese, n.18 del ranking mondiale, ha affrontato in finale il campione serbo Novak Djokovic, attualmente 7° al mondo. Rune si è imposto nell’ultima frazione di gara (7-5), dopo due set in totale equilibrio, che si erano conclusi sul 3-6 6-3. Il classe 2003, dopo aver eliminato Auger-Aliassime vince dunque lo scontro generazionale contro il 35enne, che in semifinale si era imposto su Tsitsipas.