Next Gen 2022, Passaro ko al debutto con Lehecka

MILANO - Debutto con sconfitta per Francesco Passaro nelle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals, che all'Allianz Cloud di Milano vedrà protagonisti nei prossimi giorni i migliori tennisti under 21 del pianeta tranne lo spagnolo Carlos Alcaraz (out anche nelle Atp Finals dei big a Torino), l'azzurro Jannik Sinner e il danese Holger Rune, fresco re di Parigi-Bercy grazie al successo in finale su Nole Djokovic.