Coppa Davis, Sinner alza bandiera bianca: non ci sarà con gli Stati Uniti

Niente da fare per Jannik Sinner, costretto a rinunciare all'appuntamento di Coppa Davis per l'infortunio al dito della mano destra riportato nel corso del torneo di Parigi Bercy e non ancora guarito. E' stato lo stesso tennista altoatesino a darne notizia via social.

"Il dito non è guarito, sono molto triste"

Il tweet che gela il capitano Filippo Volandri arriva a poco più di una settimana dalla sfida con gli Stati Uniti, valida per i quarti delle Finals di Coppa Davis, in programma dal 21 novembre a Malaga. Jannik Sinner alza bandiera bianca: "Sono molto triste di annunciare che non potrò partecipare alla finale della Coppa Davis. Soffro di un infortunio al dito da Parigi. Sfortunatamente non sono ancora guarito e perciò non potrò far parte della nostra squadra. E stata una decisione molto difficile per me, giocare per il mio paese è sempre un onore e spero di poter tornare presto. Forza Italia!".

Volandri convoca Lorenzo Sonego

Sarà Lorenzo Sonego a prendere il posto di Sinner in Coppa Davis. Il piemontese completerà il team azzurro con Musetti, Berrettini, Fognini e Bolelli.