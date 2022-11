ATP Finals Torino, Rublev batte Medvedev e lancia un messaggio di pace

Il set decisivo

I due tennisti hanno modo di perfezionare il loro servizio, mantengono il loro turno di battuta fino in fondo. Si torna al tie-break, Medvedev annulla quattro match point dell’avversario, ma Rublev spinge ancora rischiando molti colpi, e alla fine vince con merito dopo due ore e trentuno minuti. Madvedev paga un servizio non sempre vincente e una gestione eccessivamente cauta. Il vincitore saluta con un messaggio di pace scritto sulla telecamera: “Peace, peace, peace all we need".