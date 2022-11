Atp Finals, Djokovic vola in finale: battuto Fritz

TORINO - Per l'ottava volta in carriera Djokovic raggiunge la finale delle Atp Finals di Torino. Il campione serbo ha battuto un encomiabile Fritz in due set 7-6(5) 7-6(6), giocando alla grande nei momenti decisivi della partita. Il serbo non si è espresso al meglio per tutto il match, ma ha dato gli strappi giusti al momento giusto, esaltandosi nelle difficoltà e facendo uscire tutto il suo talento incontrastato. Esce a testa alta Fritz, ma in finale - da favorito - ci va Novak che ora aspetta uno tra Rublev e Ruud.