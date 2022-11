TORINO - Percorso netto per la coppia croata formata da Mektic e Pavic, che in semifinale superano 2-1 (6-4, 6-7, 10-6) Glaspool e Heliovaara e approdano in finale con quattro vittorie su quattro incontri nel torneo di doppio delle ATP Finals di Torino. Il duo della Croazia si giocherà il titolo "planetario" contro Ram e Salisbury, che si erano sbarazzati a loro volta di Koolhof e Skupski, dominati 7-6, 6-4.