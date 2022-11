Coppa Davis, Australia prima semifinalista: 2-0 all'Olanda

MALAGA (SPAGNA) - Aspettando l'Italia, che senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner sfiderà gli Stati Uniti giovedì (24 novembre, a partire dalle ore 10), è arrivato il primo verdetto nelle Finals di Coppa Davis in programma a Malaga , in Spagna.

Ora Croazia o Spagna per gli 'Aussie'

L'Australia ha infatti staccato il pass per la semifinale superando l'Olanda per 2-0. Nel primo match Jordan Thompson ha superato Tallon Griekspoor con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Nel secondo match poi il successo di Alex De Minaur su Botic Van De Zandschulp per 5-7, 6-3, 6-4. Gli 'Aussie' aspettano ora la vincente della sfida tra la Croazia e i padroni di casa della Spagna in programma domani (mercoledì 23 novembre). L'ultimo quarto di finale sarà quello di venerdì (24 novembre, dalle ore 16) tra Germania e Canada (chi vince sfida Italia o Stati Uniti).

Il programma delle Finals

Quarti di finale:

Australia-Paesi Bassi 2-0

Croazia-Spagna (23 novembre, ore 16:00)

Italia-Usa (24 novembre, ore 10.00)

Germania-Canada (24 novembre, ore 16.00)

Semifinali:

Australia vs vincente Croazia-Spagna (25 novembre, ore 16.00)

Vincente Italia-Usa Q1 vs vincente Germania-Canada (26 novembre, ore 13.00)

Finale:

(27 novembre, ore 13.00)