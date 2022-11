Coppa Davis, festa Australia: Croazia ko e finale dopo 19 anni

MALAGA (Spagna) - Impresa di portata storica per l' Autralia del Tennis , che a 19 anni di distanza torna in finale di Coppa Davis , superando in semifinale la Croazia , grazie al successo nel doppio , firmato dalla coppia formata da Max Purcell e Jordan Thompson , che nel match decisivo si impone 6-7, 7-5, 6-4 sugli slavi Mektic e Pavic .

"Canguri" in finale, ora Italia-Canada

Era il lontano 2003 quando arrivò non solo l'ultima finale, ma l'ultimo trionfo dell'Australia, ferma dunque da quasi un decennio, quando firmò il successo numero 28 in Davis, Vittoria in rimonta per i "canguri", che vanno subito sotto per il successo di Coric su Kokkinasi, ma che sono capaci di ribaltare le sorti dell'incontro, prima con De Minaur, che si sbarazza di Cilic con un doppio 6-2, e poi con il doppio formato da Purcell e Thompson, che vale la finale con la vincente tra una incerottata Italia e il Canada.