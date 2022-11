Coppa Davis, storico trionfo per il Canada: 2-0 all'Australia

MALAGA (SPAGNA) - Un trionfo incredibile quello del Canada, che supera l'Australia nell'atto conclusivo delle Finals e alza al cielo di Malaga la sua prima Coppa Davis. Ripescata per l'esclusione della Russia dopo che era stata battuta dall'Olanda nei preliminari (pesanti allora le assenze delle due star Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov), la squadra nordamericana è però arrivata al completo e in grande forma all'appuntamento decisivo, in cui ha sbaragliato la concorrenza superando prima la Germania, poi l'Italia (rimaneggiata dalle assenze) e infine gli australiani.