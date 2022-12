Tennis in lutto: è morto Nick Bollettieri

Maestro di campioni

Da tempo malato, Bollettieri si è spento a 91 anni e sono diversi i tennisti e gli ex tennisti che in queste ore gli stanno dedicando un pensiero attraverso i social. Tra questi c'è Tommy Haas: "Grazie per il tuo tempo, conoscenza, impegno, competenza, la disponibilità a condividere le tue capacità, il tuo interesse personale nel farmi da mentore e per avermi dato la migliore opportunità di seguire i miei sogni - ha scritto l'ex giocatore tedesco -. Eri un sognatore e un uomo d'azione, e un pioniere nel nostro sport, davvero unico nel suo genere".

La sua 'scuderia'

Una ventina dei tennisti cresciuti da Bollettieri sono arrivati ai vertici delle classifiche mondiali sia Atp che Wta. Si ricordano, passati per periodi pià o meno lunghi nella sua Academy: Agassi, Becker, Courier, Sampras e Rios tra gli uomini mentre tra le donne spiccano le sorelle Venus e Serena Williams, Capriati, Seles, Jankovic, Hingis e Sharapova. A metà novembre la figlia Angelique Anne, sui social, aveva scritto: "Papà è prossimo al passaggio a un altro luogo. Vi prego di tenerlo nei vostri pensieri per una partenza serena e un viaggio meraviglioso. Ti vogliamo bene papà".