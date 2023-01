Djokovic, clamorosa lite con il manager in tribuna: "Vai via!". E piovono insulti in campo

ADELAIDE (AUSTRALIA) - Inizio da sogno per il 2023 di Novak Djokovic, che si è aggiudicato subito il torneo di Adelaide, atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari che si è giocato sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il serbo ha battuto in finale l’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-7(8) 7-6(3) 6-4, in un match durato ben 3 ore e 9 minuti dove Nole ha annullato anche un match point all'avversario. Un successo importantissimo per Djokovic, che sale a quota 92 trionfi in carriera eguagliando il record di trofei individuali di Rafael Nadal. Nonostate ciò, però, a fare notizia è la rabbia di Nole che si è infuriato durante la partita.