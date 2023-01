Disastro Berrettini, il telecronista impazzisce dopo l'incredibile errore sul match point agli Australian Open

L'errore decisivo

Sul punteggio di 40-30 per l'azzurro, e con Murray al servizio, Berrettini si è trovato a chiudere il punto a rete con un rovescio molto facile, che ha però clamorosamente fallito. L'errore ha scatenato i telecronisti di Eurosport, che si sono lasciati andare durante la cronaca: "No, no, no", hanno urlato, consci della gravità dell'errore. Il match si è poi chiuso con il successo dello scozzese al tie break del quinto set.