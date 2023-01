Nadal, la diagnosi dell'infortunio: ecco quanto resterà fuori

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Inizio da incubo per il 2023 di Rafa Nadal. Il campione spagnolo, carico di speranze per la nuova stagione, ha dovuto salutare già al secondo turno gli Australian Open, arrendendosi allo statunitense Mackenzie McDonald dopo un problema fisico. Nadal, dopo una medicazione a bordo campo e un timeout medico, ha giocato a denti stretti, in un evidente stato di sofferenza. Oltre alla delusione per la clamorosa eliminazione, ora è arrivata anche la diagnosi shock dell'infortunio.