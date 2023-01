Australian Open, Giorgi fuori al terzo turno: Bencic vince in due set

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tabù ottavi di finale per Camila Giorgi , eliminata ancora una volta al terzo turno degli Australian Open , primo Slam del 2023, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park . La 31enne di Macerata , numero 70 del ranking Wta, ha ceduto 6-2, 7-5 , in un'ora e quaranta minuti di partita, all'elvetica Belinda Bencic , n.10 del ranking e 12esima favorita del seeding. La svizzera accede così agli ottavi di finale: sfiderà la bielorussa Aryna Sabalenka , quinta testa di serie, che si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-3 sulla belga Elise Mertens . Bene anche Caroline Garcia : la francese, n. 4 Wta, ha superato con fatica la tedesca Laura Siegemund , 158° giocatrice al mondo in tre set: 1-6, 6-3, 6-3 .

Australian Open Atp: ok Djokovic e Rublev, eliminato Murray

Novak Djokovic stacca il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open: il serbo, testa di serie numero 4, nonostante un problema fisico che ha richiesto l'intervento del medico, ha sconfitto in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 7-6 (7), 6-3, 6-4 e adesso si giocherà l'accesso ai quarti con l'australiano Alex De Minaur, 22esima testa di serie, che ha eliminato in tre set il francese Benjamin Bonzi. Agli ottavi dell'Open d'Australia non poteva mancare neppure il baby fenomeno Holger Rune che ha battuto in tre set il francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-6. Al terzo turno anche il russo Andrej Rublev che si è liberato in tre set del britannico Daniel Evans (6-4,6-2, 6-3). Si ferma invece la corsa di Andy Murray: lo scozzese è stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista-Agut con il punteggio di 6-1, 6-7 (7), 6-3, 6-4.