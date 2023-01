Australian Open, Kachanov, Rybakina e Azarenka in semifinale

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Il russo Karen Kachanov è il primo semifinalista del tabellone maschile degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Kachanov, testa di serie numero 18, ha sfruttato il ritiro dell'americano Sebastian Korda quando il punteggio era di 7-6, 6-3, 3-0 in favore del russo.